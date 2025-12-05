Proliferação de ninhos de vespa asiática em Santarém cria dificuldades na resposta Um ninho de vespa asiática na Ponte do Celeiro, que aguarda eliminação desde meados de Outubro - foto DR partilhe no Facebook Só este ano foram registados mais de trezentos ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém. Um enxame de casos que está a expor dificuldades na capacidade de resposta célere. Município contratou uma empresa especializada para o efeito, mas mesmo assim ficaram muitos casos por resolver. Enquanto não entra em vigor novo contrato, os Bombeiros Sapadores dizem que vão fazendo o que podem.

A proliferação de ninhos de vespa asiática no concelho de Santarém está a causar demora na resposta a todas as solicitações com vista à sua eliminação, como é o caso de uma situação na Ponte do Celeiro, na freguesia de Almoster, reportada por um morador aos Bombeiros Sapadores de Santarém em meados de Outubro e que continua sem ser resolvida.

“Existe um ninho de vespa asiática bem visível numa árvore na Quinta da Ponte do Celeiro, situada na Rua da Escola. O primeiro contacto para os bombeiros municipais de Santarém foi a 18/10/2025. No último contacto com o gabinete responsável pelos ninhos de vespa asiática, foi-nos dito que a distribuição desses ninhos está a cargo duma empresa privada. Temos de esperar, porque estão à nossa frente 15 pedidos”, relatou a O MIRANTE o cidadão Artur Afoito.

Este ano já foram comunicados 319 casos e a Câmara de Santarém decidiu mesmo contratar uma empresa externa para dar resposta à situação, intervenção que não foi suficiente para resolver todos os casos, dada a sua proliferação. Daí vir a ser firmado novo contrato com a empresa privada, diz a O MIRANTE o vereador da Protecção Civil, Emanuel Campos. Até lá, a tarefa está a cargo dos Bombeiros Sapadores de Santarém, tutelados pelo município, que vão respondendo à medida das suas possibilidades, dado que os recursos humanos são limitados.

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Santarém, Carlos Grazina, refere que 2025 foi um “ano anómalo” quanto à proliferação de ninhos, o que poderá ser explicado pelo facto de ter sido um ano quente, propício à reprodução da espécie. Reconhece que não têm conseguido dar resposta a tantas solicitações, concedendo prioridade a casos próximos de habitações ou de equipamentos públicos, como escolas. Acrescenta que com o Outono é normal que sejam denunciados mais casos, com ninhos a ficarem expostos devido à queda da folhagem das árvores ou, por exemplo, durante a apanha da azeitona. São situações que causam alarmismo e incómodo entre a população, reconhece Carlos Grazina, garantindo que os bombeiros tentam fazer o máximo possível mas não conseguem chegar a todo o lado.

Carlos Grazina explica que os bombeiros sapadores têm formação e equipamento adequado para actuar neste tipo de ocorrências. A eliminação das vespas faz-se através da aplicação no ninho de um biocida - substância química utilizada para combater pragas ou organismos indesejáveis – fornecido por empresa devidamente certificada.