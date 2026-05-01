Confrontos causam vários feridos à porta de discoteca em Torres Novas

Cerca de meia centena de pessoas envolveram-se em violentos confrontos à porta da discoteca Seven, em Torres Novas, de que resultaram pelo menos dois feridos. Os distúrbios ocorreram durante a madrugada de 26 de Abril e um dos envolvidos acabou esfaqueado numa perna, tendo sido transportado pelos Bombeiros Torrejanos para o Hospital de Abrantes, confirmou a O MIRANTE o comandante, José Carlos Pereira.

A vítima, um homem na casa dos 30 anos, apresentava, além do golpe na perna, mais precisamente na “zona do joelho”, várias lesões na face. Inicialmente considerado ferido leve, foi posteriormente dado como ferido com gravidade. À chegada dos meios de socorro ao local, cerca das 07h00, a maioria dos envolvidos nos distúrbios já havia dispersado, após um disparo de arma de fogo por parte da Polícia que se serviu desse mecanismo como forma de dissuasão, tendo ali permanecido apenas seis pessoas. Além do ferido, assistido no local pelos Bombeiros Torrejanos, um outro homem envolvido na desordem foi ter ao quartel daquela corporação, que fica a 800 metros da discoteca, a pedir auxílio. A vítima apresentava vários ferimentos na face e foi assistida no local, tendo recusado ser transportada ao hospital. As autoridades estão a investigar as circunstâncias do ocorrido, não havendo até à data de fecho desta edição, informação sobre detenções.