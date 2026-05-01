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Machetes | 01-05-2026 07:00

PS acusa executivo da Póvoa e Forte da Casa de violar lei da paridade

PS acusa executivo da Póvoa e Forte da Casa de violar lei da paridade
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Partido Socialista acusa o executivo da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa de violar a lei da paridade na sequência da eleição de novos elementos. A tentativa de impugnação acabou chumbada com voto de qualidade do novo presidente da mesa da assembleia de freguesia, eleito pelo Chega.

Rute Fernandes, eleita pelo PS na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, acusou o executivo de violar a lei da paridade.
A assembleia de 29 de Abril elegeu mais dois elementos para o executivo, na sequência de duas renúncias, ficando o executivo com duas eleitas e quatro eleitos, a contar com o presidente da junta. Já a mesa da assembleia, após votação, ficou composta por Vasco Anjos, do Chega, que assumiu a presiência, uma secretária e um secretário. “A lista para os órgãos das autarquias locais tem de ter a representação mínima de 40% de cada um dos sexos (...) A lista proposta e eleita viola o número dois da lei da paridade. Protestamos formalmente e vamos impugnar judicialmente”, disse Rute Fernandes.
A impugnação foi a votos, mas acabou por ser chumbada, uma vez que, após empate, o presidente da mesa da assembleia usou do voto de qualidade.
“Para o Chega a igualdade não conta muito, mas estranho o PSD concordar com esta ilegalidade. Estou desiludido. Para a Nova Geração e para o Chega vale tudo para manter o poder”, afirmou Marco Fernandes (PS).
Da Nova Geração, o eleito David Alves defendeu que deve ser pedido um parecer à Associação Nacional de Freguesias (Anafre).

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE

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