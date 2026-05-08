PSP gravemente ferido à pedrada e à pancada na Feira das Tertúlias em VFX
Um agente da PSP ficou gravemente ferido na madrugada de domingo, durante o encerramento da Feira das Tertúlias, em Vila Franca de Xira, após ter sido atacado por um grupo de uma dezena de pessoas que se recusou a abandonar o recinto.
Um agente da PSP ficou gravemente ferido na madrugada de domingo, durante desacatos registados no encerramento da Feira das Tertúlias, em Vila Franca de Xira. Um grupo de cerca de uma dezena de pessoas recusou abandonar o recinto e atacou os polícias com pedras e agressões físicas. Os incidentes ocorreram por volta das 04h30, quando a PSP realizava uma acção de varrimento e encerramento do recinto da feira. Segundo informação recolhida por O MIRANTE, o grupo terá resistido às ordens das autoridades para abandonar o local, acabando por arremessar pedras contra os agentes.
A situação acabou por escalar para confrontos físicos, dos quais resultou um polícia ferido com gravidade. O agente foi assistido e transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira. Na tarde de domingo, a PSP reforçou o dispositivo policial no evento, alocando mais agentes ao recinto. Até domingo, 3 de Maio, as autoridades ainda não tinham identificado os suspeitos envolvidos nas agressões. O caso continua sob investigação.