Caminhada “Amor do peito” em VFX a 28 de Maio

Realiza-se no dia 28 de Maio no parque urbano do Cevadeiro em Vila Franca de Xira a 14ª caminhada “Amor do Peito”, promovida pela Liga dos Amigos do Hospital de VFX. O evento visa sensibilizar para o cancro, em especial o cancro da mama e os participantes vão concentrar-se ás 09h30 nas instalações dos bombeiros da cidade e a caminhada arranca pelas 10h30 rumo ao parque urbano do Cevadeiro. Às 11h00 terá lugar a habitual largada de balões e uma sessão de exercício físico às 11h15. A inscrição custa 7,5 euros e o valor angariado reverte a favor de doentes oncológicos com maiores necessidades que permita ajudar a comprar próteses malárias e capilares e inclui a oferta de uma t-shirt um saco mochila.