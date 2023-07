Centro de Reabilitação e Integração de Fátima vai construir lar residencial

O Centro de Reabilitação e Integração de Fátima (CRIF), que apoia crianças e adultos com doença e deficiência mentais, vai construir um lar residencial, investimento de 1,5 milhões de euros, cujo concurso foi publicado no dia 28 de Junho em Diário da República. A construção tem um prazo de execução de dois anos

À agência Lusa, o presidente da direcção do CRIF, padre António Pereira, explicou que o lar, a construir junto às suas instalações, na localidade de Moimento, concelho de Ourém, vai ter capacidade para 24 pessoas. O dirigente disse que o CRIF conta com financiamento de cerca de 700 mil euros do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais e mais 400 mil euros da venda do terço oficial do Centenário das Aparições de Fátima.

“Teremos de arranjar o restante”, declarou, referindo que esta é uma obra há muito desejada, destinada a utentes que “não têm condições de assistência familiar ou retaguarda familiar”. Segundo António Pereira, “há pelo menos 15 anos” que a instituição andava a lutar por esta valência. “Desejamos que quem vença o concurso, faça o mais rapidamente possível, é uma obra muito necessária”, referiu.

O presidente da direcção esclareceu que este é o terceiro projecto para o lar residencial, sendo que os dois primeiros (um projetado para a zona rural de Fátima e outro num terreno próximo da sede) não avançaram. “O facto de se situar junto às actuais instalações vai permitir uma grande poupança em termos de serviços”, afirmou, referindo que, com a entrada em funcionamento do equipamento, o número de funcionários, atualmente de 50, vai aumentar.

Segundo o seu sítio na Internet, o CRIF foi criado em 1976, “para dar resposta a crianças e jovens com deficiência, na comunidade e sem qualquer apoio no âmbito escolar”. Ainda de acordo com a mesma fonte, tem as valências socioeducativa, formação profissional e centro de atividades ocupacionais. O padre António Pereira acrescentou que o CRIF tem cerca de 130 utentes, entre crianças e adultos, dos concelhos de Ourém, Leiria, Batalha, Porto de Mós Alcanena.