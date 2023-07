No primeiro semestre de 2023, Clube de Ténis de Torres Novas atingiu a marca de meio milhar de participações em provas do calendário português e internacional.

Clube de Ténis de Torres Novas entre as oito melhores equipas do país

A equipa feminina +45 anos do Clube de Ténis de Torres Novas jogou mais uma vez a fase final do campeonato nacional do escalão depois de se ter sagrado vice-campeã regional 2023. Depois de ter passado a fase de qualificação a equipa entrou no lote restrito das oito equipas que discutiram o título nacional. O quarto lugar no seu grupo foi um resultado de excelente nível para as atletas Rita Silva, Luzia Serigado, Patrícia Ventura e Carla Gonçalves.

O clube de Torres Novas participou também no segundo torneio nacional Vila da Golegã. Após longa ausência das competições do calendário nacional, alguns dos atletas seniores voltaram à competição na Golegã e mostraram grande qualidade e capacidade de superação num fim de semana de muito calor. Na final estiveram dois torrejanos com vitória para João Inês e com Pedro Ferreira a vice-campeão. Em pares a vitória caiu também para Torres Novas pela mão de Daniel Gomes e Diogo Silva.

No primeiro semestre de 2023, o CTTN atingiu a marca de meio milhar de participações em provas do calendário português e internacional. É um record e um feito de enorme mérito para o clube que continua a ser o de maior dimensão nos distritos de Santarém e Leiria.