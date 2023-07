Prisão preventiva por posse de arma proibida em Abrantes

partilhe no Facebook

Um homem residente em Abrantes ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido em flagrante delito pelo crime de detenção de arma proibida e ofensa à integridade física qualificada, anunciou o Ministério Público.

Segundo uma nota do Ministério Público (MP) divulgada na página da Internet da Comarca de Santarém, o homem, com cerca de 30 anos, está “fortemente indiciado pela prática, em autoria material […] e na forma consumada, de um crime de detenção de arma proibida, em concurso real com um crime de ofensa à integridade física grave qualificada, tendo como vítima outro cidadão residente em Abrantes”.

O arguido, lê-se na nota, “foi detido em flagrante delito por agentes da PSP que, ao momento, passavam no local dos acontecimentos tendo podido evitar desenlace mais grave já que o arguido se encontrava munido de uma faca de mato com 15 centímetros de comprimento de lâmina, que lhe foi apreendida”.

O Ministério Público, “considerando o perigo para aquisição, conservação e veracidade da prova, de continuação da atividade criminosa e de alteração da ordem e tranquilidade públicas, promoveu a aplicação da prisão preventiva como medida de coação”, o que foi “deferido” pelo juiz de instrução criminal, é acrescentado.