Turismo do Alentejo com novos produtos e estratégias em 2024

O plano de actividades e orçamento da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo contemplam várias novidades, a começar pela área da digitalização das empresas e pela aposta no enoturismo e no turismo literário. Outra aposta é em produtos turísticos específicos como a Wine Route 118, no Ribatejo.

Reforçar a linha da certificação das empresas para a sustentabilidade e digitalização e começar a trabalhar com destinos locais são duas das propostas do plano de actividades e orçamento para 2024, da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, aprovados pela assembleia-geral. A entidade pretende também, pela primeira vez, desenvolver bolsas de empregabilidade e um programa de atracção de talentos.

Os produtos principais que vão ser trabalhados são o enoturismo e o literário. “Mas isto não significa que estejamos desatentos a outras motivações muito importantes para os nossos dois destinos (Alentejo e Ribatejo), como são as ofertas outdoor que incluem o Cycling, as Caminhadas, os Caminhos de Santiago e o Autocaravanismo”, refere José Santos, presidente da entidade há quatro meses. O dirigente sublinha ainda que se vai começar também “a olhar para outras realidades emergentes, como são os casos do turismo mineiro, os congressos e incentivos e o golfe”.

José Santos salienta ainda a aposta em vários produtos específicos como a Wine Route 118, no Ribatejo - muito associado em 2024 à Capital do Vinho - a valorização das Fortalezas de Interior, cuja 1ª fase irá ser candidatada ao PR Alentejo 2030 ou o programa de atracção de nómadas digitais, comum a todo o território. O Turismo do Alentejo e Ribatejo está em articulação com as cinco comunidades intermunicipais da sua área a estudar a viabilidade de criação de outros tantos “hubs” sub-regionais que possam servir de impulsionadores a este segmento específico de mercado.

A entidade avança em 2024 com novas campanhas para o mercado nacional e pela primeira vez tem um plano específico para o território transfronteiriço com Espanha.