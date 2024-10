partilhe no Facebook

Aprovado estudo prévio do projecto de requalificação das Serradas em Ourém

O executivo da Câmara de Ourém aprovou o estudo prévio que dá início ao projecto de requalificação urbana das Serradas. Nesta fase, a câmara validou o estudo prévio que estipula o prolongamento da Rua das Serradas desde a Rua Dr. Francisco Sá Carneiro até à Rua Teófilo Braga, assim como o prolongamento da Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa até à Rua das Serradas. Estas intervenções contemplam a construção de passeios e canteiros, além da edificação de uma rotunda de ligação da Rua das Serradas com a Rua Teófilo Braga.

O município informa que o estudo prévio aprovado reflecte a proposta de arquitectura, rede viária e arranjo geral que dará agora lugar à elaboração do projecto de execução, acompanhado das restantes especialidades. O documento estima um custo global na ordem dos 970 mil euros, com redes de infraestruturas, iluminação pública, pavimentos e modelação de terreno incluídos. É também estimado um prazo de nove meses para a execução do projecto, meta que dependerá dos recursos disponíveis e será fixada numa fase seguinte.