Convívio sénior reuniu 500 pessoas em Nossa Senhora das Misericórdias

Salão Paroquial de Lagoa do Furadouro recebeu mais uma edição do “Convívio Sénior” na Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias.

A Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias voltou a promover o evento “Convívio Sénior”, permitindo um momento de lazer e convívio às cerca de 500 pessoas que se reuniram no Salão Paroquial de Lagoa do Furadouro. Destinado a todos os residentes na freguesia com idade superior a 65 anos, o evento contemplou uma missa, o almoço e animação musical protagonizada pela Sociedade Filarmónica Ouriense e pelo duo José Santos e Rui Sérgio.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, participou no encontro e destacou a importância dos momentos para o convívio entre todos, capaz de promover alegria e qualidade de vida, além de uma união de todos os fregueses, lê-se em nota de imprensa. O autarca salientou também os projectos em curso ou projetacdos para o território e deixou uma palavra de agradecimento ao presidente da Junta de Freguesia de Nossa das Misericórdias, Luís Oliveira, por todo o trabalho desenvolvido e por continuar a organizar a iniciativa.