Câmara de Ourém quer estar mais próxima dos empresários e empresas locais

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, acompanhado pela vice-presidente Isabel Costa, iniciaram um ciclo de visitas a empresas localizadas na Zona Industrial de Casal dos Frades. O principal objectivo da iniciativa é aproximar a câmara municipal das empresas locais ao promover um diálogo directo com os empresários. Durante a visita foi debatido o desenvolvimento da zona industrial, reforçando a prevista ampliação e requalificação do espaço. A autarquia pretende ter em conta as necessidades das empresas, de forma a adaptar futuras intervenções às verdadeiras exigências dos sectores presentes na zona industrial, lê-se em nota de imprensa.

A adaptação dos horários TUFO (Transportes Urbanos Fátima Ourém) relativamente às empresas da região, também foi um tema abordado na visita, com o objectivo de melhorar a mobilidade dos trabalhadores e de divulgar o serviço junto da comunidade empresarial. Foi ainda abordado um dos projectos CR Inove, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. A iniciativa foca-se na criação de comunidades de energias renováveis, com a possibilidade de proporcionar às empresas acesso a tarifas mais competitivas na electricidade. Durante a reunião debateu-se ainda uma possível sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o tema, permitindo aos empresários avaliarem o seu interesse na adesão. A possibilidade das empresas participarem na edição de 2025 da FeirOurém também foi discutida, sendo uma oportunidade para a promoção do seu negócio e de dar a conhecer a sua actividade.