Instalpetro constrói e faz a manutenção de postos de combustível

A Instalpetro existe desde 2003 e o seu objecto é a construção e manutenção de postos de abastecimento de combustíveis. Os seus serviços incluem escavações, terraplanagens, construção civil, instalações mecânicas e electricidade. Também presta assistência técnica 24 horas por dia e assegura a parte da mobilidade eléctrica .

Tem escritório e estaleiro em Arneiro das Milhariças, Santarém, e executa obras em todo o país. Os serviços mais procurados pelos clientes são a assistência técnica na resolução de avarias 24 horas, instalação de 'software' de gestão para controlo dos abastecimentos dos veículos, trabalhos de construção civil, montagem de equipamentos e testes de laboratório para avaliação da qualidade dos combustíveis.

O proprietário e gerente da Instalpetro, Rui Capucho, começou a trabalhar após concluir o ensino secundário, numa empresa do ramo pertencente a um seu professor, onde permaneceu sete anos, até ao fecho da mesma, tendo nessa altura criado a sua própria empresa.

Considera que a transição em curso para a produção e consumo de novas formas de energia, ainda a dar os primeiros passos, é desafiante, embora a incerteza esteja a condicionar os investimentos da Instalpetro. "Não sabermos qual o combustível do futuro, acaba por limitar o nosso crescimento", sublinha.

A equipa de profissionais da empresa é experiente, bem como os sub-empreiteiros com quem trabalha. A experiência e o serviço de qualidade a par de resposta pronta às solicitações dos clientes são as mais-valias da empresa.