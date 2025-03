Mestrado em Educação Especial e Inclusiva

Nova oferta Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém obteve acreditação plena por seis anos.

Isabel Piscalho, Presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Educação de Santarém. fotoDR

A Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém (ESES) vai ter, a partir do próximo ano lectivo, um Mestrado em Educação Especial e Educação Inclusiva, organizado em três ramos de especialização: Cognitivo e Motor; Intervenção Precoce na Infância e Comunicação e Linguagem. A oferta formativa foi desenvolvida por uma equipa qualificada de docentes e funcionários, tendo recebido a acreditação plena da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) válida por um período máximo de seis anos.