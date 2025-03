Politécnico de Tomar no Encontro de Universidades Europeias

A KreativEU – Knowledge & Creativity European University, consórcio de 11 instituições de ensino superior liderado pelo Instituto Politécnico de Tomar (IPT), marcou presença no encontro de universidade europeias “Shaping the future: European universities alliances for a competitive Europe”, que decorreu em Bruxelas, nos dias 26 e 27 de Fevereiro, promovido pela Comissão Europeia.

Em representação da Aliança, estiveram presentes o Presidente da KreativEU e presidente do IPT, João Coroado, e o pró-presidente para a Internacionalização e Inovação Pedagógica do IPT e membro do Managing Board da KreativEU, Célio Gonçalo Marques, juntamente com o presidente do Conselho Executivo da Breda University of Applied Sciences (Países Baixos), Jorrit Snijder, assim como a estudante da University of Camerino (Itália) e co-coordenadora da Associação de Estudantes da KreativEU, Giada Bosin. Durante o encontro, a comitiva KreativEU teve a oportunidade de apresentar a KreativEU à vice-presidente Executiva para os Direitos Sociais e Competências, Emprego de Qualidade e Preparação da União Europeia (UE) e Roxana Mînzatu.