Canil de Tomar e Sporting de Tomar lançam campanha de sensibilização contra abandono animal

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Tomar (CRO) juntou-se ao Sporting Clube de Tomar – Hóquei em Patins (SCT) numa campanha de sensibilização que apela ao fim do abandono animal e à adopção responsável. Sob o lema “Neste verão não deixe ninguém para trás. A amizade não tira férias – adote, não abandone!”, a iniciativa decorre até 31 de Agosto, com destaque nas redes sociais do canil-gatil intermunicipal.

Ao longo da campanha serão divulgadas imagens de animais disponíveis para adopção, bem como dos atletas envolvidos na acção, tendo a campanha nascido de uma visita da equipa sénior do SCT ao CRO. O objectivo é sensibilizar para que não haja abandono, sobretudo nos meses de Verão, ao mesmo tempo que se promove a adoção consciente. Actualmente, o CRO de Tomar acolhe centenas de animais à espera de um novo lar, disponibilizando informações sobre os processos de adopção e agendamento de visitas para todos os interessados.