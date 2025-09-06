uma parceria com o Jornal Expresso
06/09/2025

Destaques | 06-09-2025 12:00

Novo Banco anuncia apoio a vítimas dos incêndios

Contribuição para o fundo de apoio da Cruz Vermelha Portuguesa com um montante que poderá ascender a 150 mil euros.

O Novo Banco anunciou que, para apoiar as vítimas dos incêndios registados nas últimas semanas irá contribuir financeiramente para o fundo de apoio da Cruz Vermelha Portuguesa (Cruz Vermelha - Incêndios) com um montante que poderá ascender a 150 mil euros, com a majoração dos contributos dos colaboradores do Novo Banco.
“No Novo Banco acreditamos que estar próximo significa estar presente nos momentos mais desafiantes. Este apoio é uma forma de reforçar a nossa missão de contribuir para o bem-estar das comunidades e apoiar quem mais precisa”, refere Patrícia Fonseca, Administradora daquela entidade bancária, com o pelouro da sustentabilidade, num comunicado de imprensa.
Além daquele donativo, o Novo Banco está igualmente a avaliar necessidades de corporações de bombeiros e a disponibilizar soluções de apoio directo e de financiamento aos seus clientes particulares e empresas, afectados pelos incêndios.

