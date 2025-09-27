uma parceria com o Jornal Expresso
27/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Destaques | 27-09-2025 10:00

25 ª edição do Galardão Empresa do Ano marcado para 8 de Outubro

João Ortigão Costa, CEO do Grupo Sugal que foi Empresa do Ano em 2021.Frederica Barros, administradora da Politejo, foi prémio Mulher Empresária 2022
O MIRANTE distingue empresas e empresários há 25 anos. A edição 25 está marcada para o dia 8 de Outubro no Convento de S. Francisco em Santarém.

O MIRANTE vai entregar pelo 25º ano consecutivo os prémios Galardão Empresa do Ano, que distinguem oito empresas e empresários da região. A cerimónia realiza-se no Convento de S. Francisco, em Santarém, no dia 8 de Outubro às 17h30. A exemplo do que acontece desde a primeira edição, O MIRANTE vai distinguir a Carreira Empresarial, Mulher Empresária, Jovem Empresário, PME, Micro e Empresa do Ano. No sentido de valorizar ainda mais a iniciativa, e tal como já aconteceu nos últimos anos, vamos entregar ainda o Prémio Excelência e o Prémio Prestígio.

