Agri Mendes inaugura lagar de última geração que eleva as qualidades do azeite

A Agri Mendes inaugurou um novo lagar de última geração, dando assim um passo de gigante na vanguarda da tecnologia e inovação, que constitui um momento histórico na vida desta empresa fundada em 1989 e liderada pelos irmãos Agostinho José, Manuel Agostinho e Maria João. O novo lagar inaugurado no dia 20 de Setembro no Casal dos Morgados, na Torre do Bispo, concelho de Santarém, vem reforçar o compromisso da empresa com a inovação, a qualidade e a valorização do azeite português.

Com uma capacidade de 500 toneladas por dia, o novo lagar está preparado para responder às exigências crescentes dos produtores da região e elevar os padrões de eficiência e frescura na produção. O grande destaque vai para a redução significativa no tempo de espera: com tecnologia de ponta e processos optimizados, os agricultores podem agora contar com um serviço mais rápido e eficaz, o que se traduz numa melhoria imediata na qualidade do azeite extraído.

Com este investimento, a Agri Mendes reforça a sua posição no sector oleícola nacional e convida os produtores a irem conhecer um espaço pensado para valorizar o trabalho dos olivicultores e garantir a excelência do azeite português. A Agri Mendes aposta na extracção a frio, que garante um azeite virgem extra mais puro, mais saudável e mais autêntico.