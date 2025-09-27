uma parceria com o Jornal Expresso
Destaques | 27-09-2025 15:00

Agri Mendes inaugura lagar de última geração que eleva as qualidades do azeite

Cerimónia de inauguração de novo lagar de última geração da Agri Mendes teve lugar no Casal dos Morgados, na Torre do Bispo, concelho de Santarém - foto O MIRANTE
Empresa do concelho de Santarém reforça a sua posição no mercado com o investimento no novo lagar, que garante um serviço mais rápido e eficaz, com uma melhoria imediata na qualidade do azeite extraído.

A Agri Mendes inaugurou um novo lagar de última geração, dando assim um passo de gigante na vanguarda da tecnologia e inovação, que constitui um momento histórico na vida desta empresa fundada em 1989 e liderada pelos irmãos Agostinho José, Manuel Agostinho e Maria João. O novo lagar inaugurado no dia 20 de Setembro no Casal dos Morgados, na Torre do Bispo, concelho de Santarém, vem reforçar o compromisso da empresa com a inovação, a qualidade e a valorização do azeite português.
Com uma capacidade de 500 toneladas por dia, o novo lagar está preparado para responder às exigências crescentes dos produtores da região e elevar os padrões de eficiência e frescura na produção. O grande destaque vai para a redução significativa no tempo de espera: com tecnologia de ponta e processos optimizados, os agricultores podem agora contar com um serviço mais rápido e eficaz, o que se traduz numa melhoria imediata na qualidade do azeite extraído.
Com este investimento, a Agri Mendes reforça a sua posição no sector oleícola nacional e convida os produtores a irem conhecer um espaço pensado para valorizar o trabalho dos olivicultores e garantir a excelência do azeite português. A Agri Mendes aposta na extracção a frio, que garante um azeite virgem extra mais puro, mais saudável e mais autêntico.

