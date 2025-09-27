uma parceria com o Jornal Expresso
27/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Destaques | 27-09-2025 07:00

Antigos armazéns dos Joanicas no Cartaxo vão dar lugar a ginásio e campos de padel

Antigos armazéns dos Joanicas no Cartaxo vão dar lugar a ginásio e campos de padel
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na Rua Nova do Outeiro está a ser contruído, nos antigos armazéns dos Joanicas, um ginásio e campos de padel, com um investimento total de mais de um milhão de euros.

Na sessão camarária do Cartaxo de 18 de Setembro, o vereador Rolando Ferreira (PS) questionou se o município tinha conhecimento de obras nos antigos armazéns dos Joanicas, na Rua Nova do Outeiro, após relatos de moradores que se queixam de cortes de estrada e ruído frequente. O vice-presidente da autarquia, Pedro Reis (PSD), adiantou que no local está licenciado um projecto, onde serão construídos dois campos de padel e um ginásio. O autarca explicou que o investimento ultrapassa um milhão de euros e representa mais um projecto privado a dinamizar o concelho, ressaltando que os cortes de trânsito têm sido autorizados pelas entidades competentes sempre que é necessário executar trabalhos.
O vereador socialista alertou para a falta de informação visível na obra, alegando que não existe no local qualquer aviso de licenciamento, ao qual Pedro Reis respondeu que a preocupação dos moradores já chegou ao executivo e irá ser reforçada a fiscalização no decorrer dos trabalhos. O vice-presidente reconheceu ainda que o padel é uma actividade que pode gerar ruído, sobretudo à noite, mas que desde que seja cumprida a lei do ruído não haverá irregularidades. “Compreendemos as preocupações da população, mas é algo que temos que ir avaliando e quando for inaugurado e tiver utilização dos utentes avaliaremos possíveis incómodos”, afirmou.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar