Ascensor do Castelo de Ourém aguarda luz verde da CCDR

Na última Assembleia Municipal de Ourém, realizada a 15 de Setembro, a deputada socialista Mónica Faria questionou o executivo sobre o ponto de situação do acesso mecânico ao Castelo e da estabilização da encosta junto à sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, obras consideradas decisivas para a valorização da Vila Medieval.

O presidente da câmara, Luís Albuquerque, explicou que o projecto do ascensor tem sofrido atrasos devido à necessidade de autorizações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), dado tratar-se de uma zona classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN). “Estamos a aguardar que essas autorizações possam ser concedidas para finalizar o projeto de execução e lançar a obra, que queremos avançar o mais rapidamente possível”, afirmou. O autarca acrescentou que a construção do acesso mecânico inclui também a estabilização da encosta, que tem vindo a ceder progressivamente, sendo o objectivo aproveitar a intervenção no ascensor para resolver em simultâneo o “problema estrutural” da encosta. Para além deste tema, Luís Albuquerque anunciou ainda que a autarquia pretende iniciar até ao final deste ano as obras de ampliação do Parque Ribeirinho de Ourém, já com financiamento garantido, bem como as intervenções de saneamento básico no Alqueidão e zonas limítrofes da cidade, que deverão também arrancar em breve e terão um investimento de grande dimensão.

Recorde-se que a Câmara de Ourém aprovou em Junho deste ano o estudo prévio para a elaboração do projecto de execução do acesso mecânico ao Castelo de Ourém e da estabilização da encosta envolvente à sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, com um investimento estimado para ambos de 1.720.000,00 euros e com um prazo de execução de 18 meses. O projecto do acesso mecânico inclui elevador com plataformas de partida e chegada, arranjos exteriores com estacionamentos, muros de suporte, praça, passeios e ligação à via pública, assim como instalações sanitárias de apoio.