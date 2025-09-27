uma parceria com o Jornal Expresso
Destaques | 27-09-2025 18:00

Creches e tampas de esgoto foram tema de debate na Assembleia Municipal de Ourém

Assembleia Municipal de Ourém levantou várias questões ao executivo - foto O MIRANTE
Na última assembleia de Ourém o deputado Filipe Mendes (PS) levantou questões sobre a escassez de vagas nas creches, num contexto de forte procura, e alertou para o mau estado de algumas tampas de esgoto em estradas do concelho.

O deputado Filipe Mendes (PS) trouxe algumas preocupações à última Assembleia Municipal de Ourém, como o aumento da ocupação das creches e a consequente falta de vagas, especialmente em Fátima, e o mau estado das tampas de esgoto nas estradas de Minde e Loureira, que classificou como “autênticas crateras”.
Filipe Mendes destacou a crescente dificuldade de acesso às creches em Fátima, onde o número de vagas tem-se mostrado insuficiente. Segundo explicou, as famílias de menores recursos conseguem normalmente colocar os filhos, enquanto aquelas com um pouco mais de capacidade económica ficam “penduradas”, sem alternativas ou soluções viáveis, evidenciando a necessidade de expansão da rede de creches na região. Em resposta, o presidente da câmara, Luís Albuquerque esclareceu que a criação de creches não é uma competência directa das câmaras, mas lembrou que o município já requalificou um edifício para creche nas Louçãs e tem obras em preparação em Atouguia e Rio de Couros, além de um projecto privado em Caxarias. Em Fátima, contudo, esclareceu que não há edifícios municipais disponíveis para adaptação, mas deixou em aberto essa possibilidade caso surja uma oportunidade.
Quanto às tampas de esgoto, Luís Albuquerque admitiu que o problema é real e tem causado incómodos a quem circula nas estradas. O autarca explicou que algumas tampas são da responsabilidade da câmara e outras da entidade que executou a obra, mas assegurou que a resolução está para breve. “Estamos a dar instruções para que as intervenções possam ser feitas já na próxima semana, durante a noite, para minimizar os transtornos numa estrada muito movimentada”, garantiu.

