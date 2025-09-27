Dois projectos no Médio Tejo prometem dinamizar turismo cultural e militar

O Turismo de Portugal vai apoiar com cerca de 650 mil euros dois projectos considerados estruturantes nos concelhos de Abrantes e Vila Nova da Barquinha, para reforçar a atractividade do Médio Tejo através do turismo cultural e militar. No total, o Turismo de Portugal vai financiar 37 projectos turísticos no interior do país, num investimento global de 25,8 milhões de euros, dos quais 16,6 milhões de euros correspondem a incentivos não reembolsáveis.

Foram protocolados os apoios a dois projectos no Médio Tejo: o Centro Interactivo das Tropas Paraquedistas, em Vila Nova da Barquinha, e o projecto “Abrantes – Três Mil Anos com os Azeites”. O Centro Interativo das Tropas Paraquedistas (CITP), em Tancos, vai ficar localizado junto à Estrada Nacional 3 (EN3) e representa um investimento de 620 mil euros, dos quais 595 mil elegíveis e 416.500 euros assegurados através de incentivo não reembolsável. O projecto resulta da recuperação do antigo centro de selecção das tropas paraquedistas e visa preservar e divulgar a memória desta força militar, desde a sua origem, em 1956, até às missões internacionais mais recentes. O CITP terá sete salas de exposição temáticas, experiências imersivas ligadas ao treino e às missões dos paraquedistas e a participação da União Portuguesa dos Paraquedistas no desenvolvimento de conteúdos.

Já em Abrantes, o município, em parceria com a Tagus – Associação para o Desenvolvimento Integrado, vai implementar o projecto “Abrantes – Três Mil Anos com os Azeites”, com um investimento global de 399.750 euros, dos quais 338.250 elegíveis para apoio e 236.775 euros de incentivo não reembolsável (70%). No âmbito do projecto está prevista a criação de uma rota de olivoturismo, a instalação de sinalética própria, a produção de conteúdos em vários idiomas, a implementação de práticas sustentáveis e a instalação de um centro interpretativo no mercado municipal, que funcionará como polo de informação e activação da marca “Abrantes – 3 Mil Anos com os Azeites”.

Na cerimónia de assinatura dos contratos, que decorreu na segunda-feira, em Coimbra, o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, destacou a importância dos investimentos para o futuro do sector. “Cada um destes 37 projectos é uma peça fundamental para a construção de um sector mais resiliente, mais sustentável e mais competitivo a nível global. Com este impulso, estamos a capacitar os territórios, neste caso os do interior, para os desafios do futuro e a garantir que Portugal continua a ser um destino de excelência”, disse.