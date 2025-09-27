uma parceria com o Jornal Expresso
27/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Destaques | 27-09-2025 12:00

Filarmónica Cartaxense prepara futuro com mais dinâmica e novos projectos

Filarmónica Cartaxense prepara futuro com mais dinâmica e novos projectos
Músicos da colectividade querem potenciar banda do Cartaxo - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Banda da Sociedade Filarmónica Cartaxense (SFC) está a viver uma nova fase de crescimento, com a ambição de se modernizar e rejuvenescer.

A Banda da Sociedade Filarmónica Cartaxense (SFC) está a viver uma nova fase de crescimento, com a ambição de se modernizar e rejuvenescer. Actualmente o grupo reúne cerca de 20 músicos, alguns naturais do Cartaxo e outros vindos de colectividades vizinhas, que se juntam todas as segundas-feiras, às 21h30, para o ensaio semanal.
Tanto o maestro da banda, João Raquel, como a direcção da Sociedade Filarmónica Cartaxense, afirmam ter como prioridade aumentar o número de elementos e lançar novos projectos que devolvam maior protagonismo à banda na vida cultural da cidade. “Temos um grupo fantástico e quem se juntar a nós vai sentir que o tempo é bem investido”, afirma o maestro.
Paralelamente, está também em curso a reorganização da Academia de Música da Filarmónica Cartaxense, onde serão leccionadas aulas de iniciação e formação musical, bem como de vários instrumentos, desde flauta, clarinete e saxofone até trompete, trompa, trombone, bombardino, tuba e percussão. As inscrições decorrem nas instalações da colectividade.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar