O mercado de financiamento implica conhecimentos e tempo para perceber as condições. Por isso, para obter as mais vantajosas condições num crédito, sem ter de perder tempo, a melhor solução é escolher a MaxFinance Conquista, empresa de intermediação de crédito que actua como elo entre os clientes e as instituições financeiras. A empresa analisa as necessidades de cada cliente e identifica as melhores opções de financiamento, seja para crédito à habitação, crédito pessoal ou soluções destinadas a empresas.

A MaxFinance Conquista trabalha para simplificar processos, negociar em nome do cliente e assegurar que este obtém as condições mais vantajosas, sempre com total transparência e acompanhamento próximo. No mercado desde 2010, adoptou a marca Max Finance Conquista em Janeiro de 2024. Em Agosto de 2025 foi adquirida por Valdo Silva, que já era colaborador na modalidade de prestador de serviços e que tem experiência de gestão em diversas áreas, nomeadamente de recursos humanos, materiais e processos.

Com um histórico que consolidou uma base sólida de clientes e parceiros, sustentada em valores de proximidade, confiança e resultados consistentes, a MaxFinance Conquista está atenta aos desafios do mercado e às necessidades dos clientes, com o compromisso de preservar os valores que sempre marcaram a forma de trabalhar da empresa, acrescentando uma visão renovada e inovadora para o futuro. A empresa distingue-se pela proximidade com o cliente e a personalização das soluções que apresenta. Cada caso é analisado de forma individual e o cliente é acompanhado desde o primeiro contacto até à concretização do financiamento.

A MaxFinance Conquista trabalha com uma rede alargada de instituições financeiras, o que facilita a identificação de soluções ajustadas a cada situação. Mais do que intermediar, a empresa posiciona-se como parceiros de confiança, assegurando clareza, transparência e acompanhamento contínuo, garantindo transparência, proximidade e confiança em todo o processo.