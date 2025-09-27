Toponímia de Largo Lobato Correia em Valhascos volta a aquecer Assembleia Municipal do Sardoal

A polémica em torno da designação do Largo Lobato Correia, em Valhascos, voltou a marcar a Assembleia Municipal do Sardoal. Na sessão de 12 de Setembro a munícipe Maria Pinheiro acusou a câmara de cometer ilegalidades e de manipular o processo das petições apresentadas do caso, mas o presidente da autarquia, Miguel Borges, rejeitou as acusações.

Maria Pinheiro acusou a assembleia de não cumprir o seu papel fiscalizador nos últimos dois anos, afirmando que o processo de alteração do nome do largo foi conduzido com “manipulação e demagogia” e que se perdeu a oportunidade de um debate sério sobre a herança do fascismo em Portugal. A munícipe considerou inadmissível que continue a ser homenageado “um cacique fascista, ex-agente da PIDE, que perseguiu e causou prejuízo a tantos”. A munícipe abandonou a sessão após a declaração. O presidente da assembleia, Miguel Alves, assegurou ter cumprido tudo o que estava ao seu alcance dentro do regimento, enquanto o presidente da câmara, Miguel Borges, rejeitou a existência de ilegalidades, sublinhando a gravidade das acusações e adiantando que o gabinete jurídico do município irá analisá-las, frisando que “não podemos permitir que as pessoas digam o que querem sem que isso tenha consequências”.

O vice-presidente Jorge Gaspar reforçou a posição do executivo, lembrando que “as pessoas têm de ser responsáveis pelo que dizem” e que os abaixo-assinados apresentados na altura tinham fragilidades legais que poderiam ter inviabilizado todo o processo. Já o deputado Fernando Vasco (PS) apelou a “mais calma e respeito” na análise destas situações e defendeu que o assunto ainda pode ser resolvido democraticamente, acrescentando que os munícipes têm direito a levantar questões sem que isso implique sempre uma resposta judicial. Miguel Borges reforçou que já houve diálogo com os proponentes, mas que simplesmente nunca houve acordo entre a população de Valhascos sobre o nome do Largo. O autarca finalizou dizendo que o conflito já se tornou excessivamente agressivo e insistiu que se ainda houver quem se sinta lesado devem recorrer ao Tribunal Administrativo.

Recorde-se que em 2024 um grupo de cidadãos de Valhascos promoveu um abaixo-assinado com 113 assinaturas a pedir a alteração do nome do Largo Lobato Correia para Largo das Tílias, mas 203 pessoas manifestaram-se pela manutenção da designação. Perante esta divisão, a Comissão de Toponímia e o executivo municipal concluíram não existirem argumentos suficientes para a mudança. Na altura, o presidente da câmara, Miguel Borges, explicou ao O MIRANTE que os defensores da alteração não apresentaram razões concretas, enquanto os que queriam manter o nome valorizaram a memória de Lobato Correia, cuja atribuição ao largo remonta a várias décadas, sem registo nos arquivos sobre a sua origem.