Destaques | 20-12-2025 10:00
Carpego de Abrantes foi a notícia de Economia mais vista
Carpego de Abrantes tem as melhores soluções para cada cliente e automóveis de confiança - foto DR
A notícia sobre a Carpego Automóveis, de Abrantes, foi a notícia do caderno de Economia mais vista da semana.
A notícia sobre a Carpego Automóveis, de Abrantes, foi a notícia do caderno de Economia mais vista da semana. Destaque ainda para a notícia sobre a Liquivap Vape Store que vai celebrar doze anos. Entre as mais lidas surge ainda o projecto MoKi-Lab de Benavente distinguido com menção honrosa nacional e a notícia sobre a Ligno Arquitectura que tem uma equipa que lhe permite abordagem multidisciplinar.
