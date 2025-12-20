Espectáculo “Embrulhamos Amor” na AD Santarém Casa do Pai

A Assembleia de Deus Santarém – Casa do Pai vai realizar no próximo dia 21 de Dezembro, a partir das 17h00, o musical de Natal “Embrulhamos Amor”, um espectáculo preparado especialmente para esta época festiva.

A apresentação terá lugar nas instalações da igreja, situadas na Rua 31 de Janeiro, nº 22, em Santarém. O evento é gratuito e está aberto a toda a comunidade, estando convidadas famílias, amigos e vizinhos a celebrarem juntos o verdadeiro sentido do Natal.

A iniciativa insere-se nas actividades solidárias que a instituição tem vindo a desenvolver ao longo do mês, como aconteceu no sábado, dia 13, com o já habitual jantar de Natal solidário, destinado às pessoas carenciadas acompanhadas pela igreja.

O encontro reuniu cerca de uma centena de participantes, num ambiente de partilha e esperança. Durante o jantar, o grupo coral formado por elementos carenciados apresentou vários cânticos natalícios, emocionando os presentes. A noite contou ainda com a recitação de poemas, reforçando o espírito de união e valorização de cada participante.

Com o musical “Embrulhamos Amor”, de 21 de Dezembro, a AD Santarém Casa do Pai pretende continuar a celebrar o Natal com mensagens de fé, amor e solidariedade, oferecendo à cidade um momento especial de arte e comunhão.