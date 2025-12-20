Mobi.Shuttle e Mobi.Sénior com horários reduzidos na quadra natalícia

Entre os dias 24 e 31 de Dezembro, a partir das 13h00, os horários das carreiras do Mobi.Shuttle e do Mobi.Sénior em Santarém vão ser suprimidos.

A Câmara de Santarém anunciou que entre os dias 24 e 31 de Dezembro, a partir das 13h00, os horários das carreiras do Mobi.Shuttle e do Mobi.Sénior vão ser suprimidos. Ainda segundo a autarquia, nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, o serviço não se realiza, de forma a permitir que os trabalhadores afectos a esses serviços possam gozar esses feriados em família.