uma parceria com o Jornal Expresso
20/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Destaques | 20-12-2025 10:00

Vitória de Santarém eliminado Taça de Portugal de Futsal

Vitória de Santarém eliminado Taça de Portugal de Futsal
Foto: Maurício Júnior
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa sénior masculina do Vitória de Santarém foi eliminada na terceira eliminatória da Taça de Portugal Placard de futsal, ao perder em Pardilhó diante do Saavedra Guedes.

A equipa sénior masculina do Vitória de Santarém foi eliminada na terceira eliminatória da Taça de Portugal Placard de futsal, ao perder em Pardilhó (Estarreja) diante do Saavedra Guedes por 7-4.
Diante de um oponente que compete também no Campeonato Nacional da 3ª Divisão, os pupilos de Pedro Mesquita ainda sonharam em prosseguir o sonho na prova-rainha do calendário da Federação Portuguesa de Futebol, tendo atingido o intervalo com uma igualdade a uma bola. E, na fase inicial do segundo tempo, os jovens escalabitanos estiveram mesmo à frente do marcador por 2-3, mas acabaram por não conseguir contrariar a reacção do adversário.
No sábado, 20 de Dezembro, no Centro de Negócios e Eventos de Santarém, realiza-se a tradicional Gala de Natal do Vitória de Santarém, que reunirá à mesa centenas de elementos da família vitoriana.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar