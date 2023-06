Anabela Freitas deixa Câmara de Tomar se for eleita presidente do Turismo do Centro

A presidente da Câmara de Tomar e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é candidata à presidência do Turismo do Centro de Portugal e, caso seja eleita, renunciará às funções autárquicas, disse a própria à agência Lusa. A socialista Anabela Freitas afirmou que tencionava apresentar formalmente a sua candidatura na segunda-feira, 5 de Junho, durante a inauguração do Centro Interpretativo Tomar Templário, mas tendo em conta que a sua candidatura foi noticiada na sexta-feira, 2 de Junho, pelo Diário de Coimbra, confirmou que concorre às eleições que se realizarão a 26 de Julho e que têm já um outro candidato anunciado, o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida (PSD).

A autarca socialista de Tomar, que é também presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, apresenta-se como uma candidata de “continuidade”, salientando que integra actualmente a Comissão Executiva do Turismo do Centro. O actual presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, impedido de se candidatar a novo mandato, será candidato à presidência da assembleia-geral.

Realçando o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, o qual, disse, permitiu o aumento do número de visitantes na região Centro, Anabela Freitas afirmou ser igualmente seu entendimento “que deve haver uma continuidade”, sobretudo numa altura em que está em negociação um novo Quadro Comunitário de Apoio (QCA). A autarca invocou a sua experiência neste tipo de negociação, enquanto presidente de uma Comunidade Intermunicipal, e o facto de ter participado na elaboração da estratégia do Turismo Centro Portugal para o próximo QCA. “Acho que tenho condições para poder desempenhar este papel”, declarou.

Caso seja eleita, Anabela Freitas irá renunciar ao mandato de presidente de câmara, o último que pode exercer, por ser “uma função a tempo inteiro que não é compatível com outras funções”. “Estou a 100% presidente de câmara, que acumulo como presidente da Comunidade Intermunicipal [do Médio Tejo], e quando ganhar [a eleição] estarei a 100% na Entidade Regional de Turismo do Centro”, afirmou.

Os cinco desígnios de Anabela Freitas

A sua candidatura propõe-se actuar em cinco áreas, que se sub-dividem “numa série de linhas de acção”, disse. Como primeira área apontou os Recursos Humanos, para a valorização e qualificação de “todos os intervenientes da cadeia de valor do sector do turismo”, seguindo-se o que designa por “destino/território”, para a “promoção do desenvolvimento integrado do território, sustentado e coeso”.

A sua candidatura propõe-se ainda trabalhar na diferenciação, estruturando, qualificando e consolidando os produtos turísticos “e que leva também ao posicionamento da região Centro enquanto destino turístico”. A quarta área aposta nas plataformas digitais para, através do marketing digital e relacional, criar “notoriedade” e “conectividade”, no esforço de internacionalização e dinamização junto dos mercados externos. Finalmente, propõe-se potenciar a captação de investimento turístico para a região Centro, “incentivando a inovação e o empreendedorismo”.

Com estas “cinco linhas de acção”, o objectivo é “atingir essencialmente quatro metas”, nomeadamente, o aumento do número de dormidas, o aumento da estada média, o crescimento da taxa líquida de ocupação por cama e o incremento do ‘revenue per available room’ (métrica de desempenho no sector de hotelaria), afirmou.