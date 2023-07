70 mil pessoas sem médico de família em VFX

As comissões de utentes do concelho de Vila Franca de Xira e o Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) manifestaram-se no sábado, dia 24 de Junho, junto ao Centro de Saúde do Forte da Casa. Em causa a degradação da prestação de cuidados de saúde à população e a falta de médicos de família. Os utentes aprovaram uma resolução conjunta que exige a colocação de profissionais nos centros de saúde do concelho e a abertura urgente de mais dois serviços de atendimento complementar em Vila Franca de Xira e em Alverca, para evitar as longas esperas e sobrelotação do Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria.

Os utentes prometem não baixar os braços e vão avançar com novas acções de protesto. “Não aceitamos a substituição dos centros de saúde por balcões do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a substituição do SNS por seguros privados, pagos pela câmara, como foi proposto pelo PSD e aprovado pelos vereadores do PS e Chega”, sublinhou Nélia Ferreira, porta-voz do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos.

Cerca de 70 mil pessoas estão sem médico de família no concelho de Vila Franca de Xira, existindo apenas um centro de saúde com atendimento complementar (Póvoa de Santa Iria), para onde se têm de deslocar os utentes das outras freguesias. A situação tem vindo a piorar, diz Daniel Meireles da Comissão de Utentes da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, porque o sistema está sobrecarregado. No Forte da Casa o centro de saúde está sem qualquer médico de família desde Janeiro, a par com o centro de saúde de Alhandra.

Relativamente ao Hospital de Vila Franca de Xira, os utentes defendem que seja criado um parque de estacionamento gratuito e que seja reforçada a autonomia do hospital para poder contratar mais profissionais de saúde.