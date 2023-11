O MIRANTE continua à frente dos jornais nacionais na sua área de influência

O MIRANTE é a publicação de informação geral com maior percentagem de adesão nas regiões Litoral Centro e Sul, entre as que têm periodicidade semanal e diária e abrangência nacional.

De acordo com o Bareme Imprensa da Marktest, 2022, a percentagem da totalidade de indivíduos com 15 e mais anos que contactam o jornal naquelas duas regiões, é de 99,5%, mais do dobro do Correio da Manhã, por exemplo, e mais do triplo das restantes publicações nacionais, nomeadamente Público, Expresso, Diário de Notícias, Visão, Jornal i, Sábado e Jornal de Notícias.

Nas regiões Litoral Centro e Sul, onde está incluída a quase totalidade dos 23 concelhos que constituem a área de influência de O MIRANTE, há muitos outros concelhos onde o jornal não é distribuído, o que realça o resultado obtido. As duas regiões têm dois milhões e trezentos mil potenciais leitores. O MIRANTE também é o primeiro em termos do índice de afinidade. O resultado do jornal é 684,3, enquanto que, por exemplo, o Correio da Manhã apresentava 284,1; o Record 222,7; o Expresso 184,0; o Diário de Notícias 183,8; o Público 135,3 e a Visão 197,9. Em termos de percentagem de audiência média nas regiões já mencionadas, O MIRANTE surge em quarto lugar com 3,2%, a seguir ao Correio da Manhã (9,1,%), ao Expresso (4,0%) e à Bola (3,5%) mas à frente das restantes publicações de informação geral com periodicidade semanal e diária.

Há quase duas décadas que O MIRANTE é líder destacado em termos de tiragens e audiências entre todos os jornais regionais do país. Foi graças a essa situação excepcional que passou a integrar, desde 2005, o Bareme Nacional da Marktest, sendo até agora o único jornal regional que integra o conjunto de publicações estudadas pela empresa. Resultados positivos apesar de não estar em todos os concelhos. A região do Litoral Centro e Sul considerada para o Bareme Imprensa da Marktest integra alguns concelhos do distrito de Leiria, Lisboa, Beja, Évora, Faro e Portalegre, o que valoriza ainda mais os resultados de O MIRANTE.

Cobertura Máxima e audiência média em 2022

Segundo a Marktest, e citamos: "o Bareme Imprensa contabilizou cinco milhões e 662 mil residentes no Continente com 15 e mais anos que, em 2022, leram ou folhearam jornais ou revistas, o que representa 66.1% do universo em estudo. Isso significa que dois em cada três portugueses contactou com este meio ao longo do ano. A audiência média de imprensa no mesmo período foi de 35,7%, percentagem de portugueses que leu ou folheou a última edição de um qualquer título de imprensa estudado no Bareme Imprensa - num total de três milhões e 59 mil indivíduos.

Os jornais são mais lidos do que as revistas totalizando quatro milhões e 984 mil leitores. Os leitores de jornais representam 58,2% do universo estudado, ao passo que os leitores de revistas representam 45,4%, num total de três milhões e 885 mil leitores.

O Bareme Imprensa é o estudo regular da Marktest que analisa os hábitos de audiência de imprensa dos residentes no Continente com 15 e mais anos.