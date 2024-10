Desespero de mãe e filho de Alpiarça acabou em pacto suicida

Lucília Pestana e o filho Henrique, portador de deficiência motora, combinaram acabar com a própria vida. A idosa temia pelo futuro do filho quando deixasse de poder tomar conta dele. Os dois morreram no Hospital de Santarém no dia 9 de Outubro.

Lucília da Conceição Pestana Coutinho, 80 anos, terá firmado um pacto suicida com o filho de 55 anos, portador de deficiência motora profunda, e a ingestão de pesticida acabou por resultar na morte dos dois. Essa é a tese da Polícia Judiciária perante a investigação realizada ao trágico caso que deixou em choque a vila de Alpiarça, onde a família residia.

O acto de “desespero” da mãe terá sido motivado pelo facto de já ter poucas forças, até para andar, e o futuro do filho, dependente, ser incerto. O MIRANTE sabe que, no passado, pelo menos uma instituição mostrou-se disponível para receber Henrique, convidando-o à experiência, mas a idosa “nunca o levou” por considerar que não cuidariam do filho como a própria.

Lucília disse a uma vizinha que tinha “medo de morrer e deixar cá o filho”, quando lhe pediu dinheiro há cerca de um mês, revela a vizinha. A família tem mais uma filha e uma neta. Quando Henrique era pequeno, terá sido a avó, que se suicidou dentro da mesma casa, a cuidar dele, garantem fontes próximas da família. Antes de perder a mãe, Lucília trabalhava numa adega em Alpiarça. O marido, que se deparou com o episódio ao vir da rua e alertou as autoridades, terá trabalhado como camionista e o seu último trabalho foi numa empresa de frutos secos, aperitivos, charcutaria fina e queijos em Alpiarça.

Mãe e filho terão ingerido um pesticida agrícola e faleceram no dia 9 de Outubro, cinco dias depois da ingestão do produto, na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santarém, confirmou O MIRANTE junto de fonte hospitalar. Quando a idosa tinha forças para andar, costumava passear o filho em cadeira-de-rodas pelos quarteirões e Henrique ainda era visto a sair de carro com os pais.