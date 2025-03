Ginástica acrobática da União Benaventense continua a ser referência a nível nacional

O número de treinos varia semanalmente, mas são raras as vezes que as atletas de ginástica acrobática do Clube União Artística Benaventense (CUAB) não se juntam, pelo menos, três vezes por semana. O forte fluxo de competições exige uma preparação constante, desde a criação de novos esquemas ao nervosismo antes de cada prova. Joana Ruivo entrou para o clube com apenas três anos e levou vários anos como atleta na associação. Actualmente, com 29 anos, é treinadora do grupo de atletas que representa o clube na ginástica acrobática. “Uma treinadora faz papel de psicóloga, maquilhadora, cabeleireira, entre outros”, confessa, juntamente com Andreia Cruz, de 27 anos, também ex-atleta, com quem dirige a equipa de ginastas. “Este desporto acaba por ser muito interessante pela divergência de idades que existe entre elas”, referem, dado que trabalham com escalão de iniciados base a seniores, um grupo de 23 atletas entre os 10 e os 20 anos.

Ambas assumem que o papel dos pais é preponderante para o sucesso das atletas, uma vez que muitas vezes são eles que disponibilizam transporte para as competições, além de todas as despesas que têm com material, fazendo especial referência aos maiôs utilizados pelas ginastas. As duas técnicas reconhecem boas condições para a prática, afirmando que dispõem actualmente de três locais, no Pavilhão das Piscinas Municipais de Benavente, no Pavilhão da Barrosa e, desde 2021, no Pavilhão Terra Tejo, uma regalia que algumas equipas profissionais não têm.

Ana Côdea entrou para o CUAB aos cinco anos de idade, por influência de uma amiga. Nos dias de hoje, com 17 anos, é a atleta que há mais tempo consecutivo compete com as cores da associação e confessa que uma vida ligada à ginástica lhe trouxe várias competências, como o trabalho em equipa e a conciliação com a actividade escolar. A ginasta revela que se prepara para as competições “sem comer muitas porcarias” e tentando manter-se calma, deixando o nervosismo de lado. O grupo prepara actualmente mais uma participação numa prova internacional, a Copa Galícia, em Vigo.

“O município costuma dar-nos apoio em transporte quando se trata de torneios internacionais, por exemplo”, afirma Mónica Keiper. O CUAB entrou na sua vida devido às duas filhas que praticam ginástica no clube e, actualmente, é directora da associação há cerca de cinco anos. Considera que a pandemia foi o momento mais complicado, dadas todas as medidas de saúde que eram impostas, como os testes antes de cada treino. A dirigente considera que a mudança, em 2021, para o Pavilhão Terra Tejo foi bastante positiva, também devido ao espaço de cafetaria que é explorado pelo clube. O espaço permite ainda que os familiares possam assistir aos treinos de uma forma menos intrusiva, algo que não era possível noutros pavilhões. No que toca a iniciativas organizadas pela associação, são vários os campeonatos regionais e nacionais que tomam lugar maioritariamente no Pavilhão da Barrosa, que é bastante utilizado pelo clube. A próxima competição da responsabilidade do CUAB é o 6º Torneio José Maria Gaspar, de 25 a 27 de Abril, seguindo-se no mês seguinte aquela que é a gala de referência do clube, o Fegiben, a 31 de Maio.

Desde 1895 ao serviço da cultura e do desporto, com outras vertentes para lá da ginástica acrobática, como a ginástica aeróbica e o atletismo, o Clube União Artística Benaventense é um exemplo de longevidade e variedade no associativismo. A direcção vê com bons olhos o futuro do clube, que continua a ser movido pela força de atletas e familiares.