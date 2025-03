Tejo Ambiente debaixo de fogo com autarcas a questionarem competência da gestão de José Santos

A empresa Tejo Ambiente esteve debaixo de fogo durante mais de uma hora e meia na última Assembleia Municipal de Tomar. Os líderes de bancada dos vários partidos criticaram com palavras duras a administração da empresa intermunicipal que gere os sistemas de abastecimento de água e de saneamento básico dos concelhos de Tomar, Ourém, Sardoal, Mação, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere, e cujo director-geral é José Santos.

A discussão começou com as explicações do presidente do município, Hugo Cristóvão (PS), sobre uma proposta de actualização do tarifário para o ano de 2025, mais baixa que aquela que resultaria do cumprimento do previsto no Contrato de Gestão Delegada, e que foi aprovado pelos seis municípios. “Havendo uma alteração na fórmula, essa alteração teria que ser aprovada nos órgãos deliberativos dos municípios. Para que fique claro. Se estamos a discutir este tema hoje é porque o conselho de administração e a assembleia geral da Tejo Ambiente entenderam não aplicar o tarifário que era proposto pela ERSAR, que era bem superior a este que está proposto”, disse.

As explicações do presidente da autarquia não convenceram os autarcas que apontaram várias falhas ao modelo de gestão que tem sido seguido pela direcção da empresa e que, segundo os eleitos, têm resultado em graves prejuízos para os munícipes e para a actividade autárquica. Américo Costa, deputado eleito pelo Chega, afirmou que se tem assistido a uma escalada dos custos imputados aos consumidores desde a criação da Tejo Ambiente. “Em dois anos registou-se um aumento de aproximadamente 35% da factura da água. É um aumento alarmante e surreal. Que medidas foram implementadas para melhorar os processos internos e reduzir os custos? Existe uma auditoria independente que comprove a eficiência da gestão? Os munícipes têm conhecimentos de como são aplicados os seus contributos?”, foram algumas das questões apresentadas pelo autarca.

A intervenção de Bruno Graça, da CDU, também foi assertiva. “Quando é que vamos ter formalmente conhecimento do plano de actividades e orçamento para 2025 da Tejo Ambiente? (…) A proposta de tarifário para 2025 afinal teve de vir para aprovação na assembleia municipal, mas não veio por generosidade ou vontade dos responsáveis da empresa”, disse. Bruno Graça recordou as palavras do director José Santos sobre o porquê da proposta ter que ser votada em assembleia municipal. “Veio exclusivamente porque não cumpre o que está estabelecido em contrato”, citou o autarca, que lamentou o encobrimento das ilegalidades que envolvem o processo e as ilicitudes que acompanham a formulação da proposta apresentada.

Do lado do BE, Paulo Mendes começou por dizer que é inadmissível “a Tejo Ambiente querer aplicar uma tarifa de forma retroactiva, lamentando também o aumento muito elevado da mesma. “Estamos perante uma tentativa desesperada de amealhar muito rapidamente as maiores verbas possíveis”, vincou. Paulo Mendes apresentou ainda valores de outras empresas municipais e intermunicipais para comparar com os praticados pela Tejo Ambiente, que são muito elevados. “E depois querem falar de atractividade para o nosso concelho”.

A intervenção de Ricardo Carlos, da bancada do PSD, foi a que provocou mais tensão na sala. Entre outras insinuações, o deputado afirmou que “venderam-nos a Tejo Ambiente como uma grande solução porque permitia ter investimento e financiamento em baixa (…) se o senhor presidente não está interessado em representar bem os tomarenses, nós estamos e não vamos continuar a tolerar faltas de respeito”, disse.

Hugo Cristóvão respondeu à letra afirmando que é a bancada do PSD que está constantemente a faltar ao respeito. “Algumas questões mencionadas por vós ajudam a acrescentar ruído, mas não abordam o ponto em concreto. Isto não tem que ver com questões partidárias. Aqui ninguém chantageia ninguém, ninguém engana ninguém. Volto a dizer que todas as decisões são tomadas por seis presidentes, sempre consensuais, não há cá essa coisa do PS”, respondeu, acrescentando: “admito que a CDU ou o BE possam dizer algumas coisas, agora o PSD esteve na fundação, foram quatro municípios fundadores, dois do PSD e dois do PS. Actualmente são três, a presidência até é do vosso partido”, rematou.