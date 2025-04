Feira da Laranja Conventual ajuda a vitaminar o movimento associativo de Tomar

A Feira da Laranja Conventual é uma iniciativa de cariz solidário destinada a apoiar as instituições participantes. Inspirado no laranjal do Convento de Cristo, o evento já conquistou os tomarenses e forasteiros que a visitam para comprar bolos, doces, licores e outros produtos confeccionados a partir da laranja. O MIRANTE esteve presente no arranque da edição deste ano e conversou com duas das muitas associações participantes.

O Convento de Cristo, em Tomar, recebeu no domingo, 13 de Abril, a 11ª edição da Feira da Laranja Conventual, inspirada no laranjal do monumento património mundial. A iniciativa, de cariz solidário, destina-se a apoiar as instituições participantes – IPSS, colectividades e associações de pais das escolas do concelho, com a venda dos mais diversos produtos produzidos a partir da laranja. A edição deste ano contou, como é habitual, com a participação de dezenas de instituições e a presença de muitos visitantes ao longo de todo o dia. Embora com ameaça de chuva, a feira realizou-se sem percalços, num ambiente festivo e de muita animação.

O Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira, criado em 1979, participa na Feira da Laranja Conventual há quatro anos. Em conversa com O MIRANTE, o presidente da colectividade, Rui Subtil, 56 anos, explica que o grupo nasceu quando foi construído um campo de futebol na freguesia, tendo sido criada uma equipa. Depois disso surgiram outras valências e hoje a associação dinamiza uma grande diversidade de actividades desportivas, tendo ainda um grupo de caça. O futebol continua a ser um pilar da associação, com a equipa sénior a participar no campeonato distrital do INATEL.

Com 300 sócios, a colectividade de Sabacheira contou com a participação de 15 elementos na Feira da Laranja. Rui Subtil conta que o grupo chegou ao Convento de Cristo pouco depois das oito da manhã, tendo ido embora já perto da noite. Venderam doces, bifanas com molho de laranja, compotas e licores, tudo feito com laranjas caseiras. “Arranjámos as laranjas nos nossos quintais e como estamos numa aldeia conseguimos que as pessoas nos oferecessem algumas. Ainda juntámos uns quilos bons de laranjas”, conta o dirigente. O dinheiro angariado vai ser utilizado para ajudar nas despesas com as instalações da associação. “São despesas muito grandes com a manutenção do espaço”, refere.

Sobre a iniciativa, o presidente da associação elogia o facto de dar a conhecer o trabalho associativo no concelho, permitindo ainda um convívio entre todos os participantes. O Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira participa também noutras actividades no concelho, como a Festa Templária. “Costumamos ter uma tasquinha, é uma boa ajuda em termos de receitas para o grupo e ao mesmo tempo mostramos os pratos tradicionais da nossa zona, adaptados à realidade da época medieval”, refere.

Rui Subtil trabalha como administrativo na freguesia de Sabacheira. Nasceu em Tomar, esteve mais de 20 anos a morar em Ourém, tendo regressado a Sabacheira em 2014. “Voltei para Tomar porque queria regressar à minha terra. Construí uma casa na minha freguesia, queria voltar às origens”, explica.

Escuteiros de Cem Soldos querem ir a Inglaterra

O Agrupamento de Escuteiros de Cem Soldos também participou na Feira da Laranja Conventual. Em conversa com O MIRANTE, e em representação do grupo, esteve Marta Mourão, 58 anos. A representante explicou que o Agrupamento de Escuteiros existe desde 1985, contando actualmente com cerca de 60 elementos. Participam na Feira da Laranja há mais de 10 anos. Na edição deste ano tiveram cerca de 20 pessoas a participar, entre escuteiros, pais e amigos. “Acordámos às seis da manhã para estarmos aqui, para terminar o que já tinha ficado adiantado de ontem. Cada um na sua casa fez o que faltava. Vamos ficar aqui o dia todo, uns vão outros vêm, vamos rodando entre todos”, explicou Marta Mourão.

Os escuteiros venderam de tudo um pouco, desde bolos, queijadas, rissóis, croquetes, até sangria de laranja, sumo de laranja e bolachas. “Eu acho que esta feira é importante, não só para dinamizar o monumento como o concelho em si e as colectividades da zona”, diz Marta Mourão. O dinheiro angariado na feira já tem destino: “é para uma grande actividade que estamos a preparar, vamos a Brownsea, uma ilha em Inglaterra, considerada o berço do escutismo, no Verão, e vai ajudar nas despesas com a viagem”.

Marta Mourão mora em Cem Soldos, trabalhando como administrativa no Hospital de Tomar. A representante dos escuteiros de Cem Soldos não poupa nos elogios à cidade nabantina. “Não trocava Tomar por outra cidade, nasci cá, cresci cá, gosto da pacatez e da segurança que por enquanto vamos tendo”, afirma. Sobre o Convento de Cristo, local onde decorreu a iniciativa, conta que também já trabalhou no monumento. “Venho cá várias vezes, gosto de vir cá passear, já conheço bem, acho excelente a feira realizar-se neste sítio magnífico”, concluiu.