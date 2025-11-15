Autocarro em Samora Correia continua abandonado e transforma-se em refúgio 

O autocarro que há mais de dois anos foi deixado ao abandono na Rua Alexandre Herculano, em Samora Correia, mantém-se no mesmo sítio, apesar dos sucessivos alertas. Quatro meses depois de O MIRANTE ter denunciado a situação, nada foi feito para remover a viatura, que continua a degradar-se e a ocupar cinco lugares de estacionamento destinados a veículos ligeiros.

Uma das portas do compartimento das bagagens está agora aberta e no interior é possível ver roupas, calçado, mantas, uma mala de viagem e pequenos móveis, sinais de que o espaço poderá estar a ser usado como abrigo improvisado.

Moradores da zona afirmam que o autocarro permanece no local há mais de dois anos e que já chegou a ter afixado um aviso da Câmara de Benavente para ser removido, sem que o reboque do veículo se tenha concretizado. A degradação da carroçaria é cada vez mais evidente, com pintura estalada, chapas metálicas soltas e marcas de vandalismo.

Em Julho deste ano, O MIRANTE noticiou que o autocarro era motivo de preocupação entre a população e que havia relatos de estar a ser utilizado para consumo de estupefacientes. Na altura, o presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Marques, garantiu ter comunicado o caso três vezes à Câmara de Benavente e prometeu voltar a insistir na remoção do veículo.

O autocarro pertence ao Grupo Irizar, um fabricante espanhol, e tem identificação da empresa Oliveira Tur, sediada na localidade de Beirão, em Marvão. Contudo, apurou O MIRANTE, o pesado terá sido vendido há cinco anos à empresa Transgémeas, com sede em Vila Franca de Xira, cujo logotipo também permanece visível na frente do veículo. A última apólice de seguro conhecida expirou em Agosto de 2022. Enquanto o processo se arrasta, o veículo permanece à vista de todos, degradando-se lentamente e contribuindo para a sensação de abandono em plena zona residencial.