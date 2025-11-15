João Leite assume liderança da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e socialistas perdem o poder

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), assumiu na sexta-feira, 7 de Novembro, a presidência da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), prometendo “mais ambição” para unir os municípios da região e preparar os desafios ligados ao futuro aeroporto internacional, a construir no concelho de Benavente, concelho que integra a CIMLT. A associação de municípios, que tinha sempre tido liderança socialista, passa agora a ter como vice-presidentes o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), e a nova presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Helena Neves, eleita por um movimento independente que resultou da cisão entre socialistas nesse concelho.

O PS também apresentou uma lista, liderada pela autarca de Alpiarça Sónia Sanfona, tendo a lista de João Leite contado com 6 votos, contra cinco da lista socialista, que contou com os votos dos cinco presidentes de câmara eleitos pelo PS. Já João Leite conseguiu o apoio dos dois autarcas independentes (Golegã e Salvaterra de Magos) e dos que foram eleitos pelo PSD ou em coligação.

João Leite sucede ao socialista Pedro Ribeiro, então também presidente da Câmara de Almeirim, que foi candidato pelo PS em Santarém nas recentes eleições autárquicas, tendo sido derrotado precisamente pelo seu sucessor na CIMLT. “Com trabalho, diálogo e cooperação, vamos construir uma Lezíria mobilizadora de investimento e qualidade de vida”, afirmou.

Em comunicado, João Leite disse que inicia funções “com orgulho e responsabilidade”, defendendo que a comunidade intermunicipal deve “aproximar-se das pessoas, tornando-se mais transparente, participativa e próxima do dia-a-dia dos cidadãos”, além de garantir que nenhum município, freguesia ou cidadão fica para trás. “Precisamos de uma CIMLT com mais ambição para defender o território, valorizar o nosso potencial e inovar”, sublinhou João Leite, apontando como prioridades a modernização dos transportes, a transição energética, a valorização dos recursos hídricos e a aposta na produção agrícola de referência. Entre os objectivos estão também a captação de investimento público e privado, a criação de emprego qualificado e a fixação de jovens, num território que considera ter “tudo para ser uma região de referência – mais forte, competitiva, liderante e sustentável”.

A CIMLT integra os municípios de Almeirim (PS), Alpiarça (PS), Azambuja (PS), Benavente (PSD/CDS), Cartaxo (PSD), Chamusca (PS), Coruche (PS), Golegã (IND), Rio Maior (PSD/CDS), Salvaterra de Magos (IND) e Santarém (PSD/CDS), tendo uma população superior a 250 mil habitantes.