Rio Maior assinala 189 anos de concelho com distinções e compromisso com o futuro

Rio Maior celebrou a 6 de Novembro, os 189 anos da sua elevação a concelho, num dia marcado por homenagens a pessoas e instituições que têm contribuído para o desenvolvimento e identidade da comunidade. Na sessão solene, realizada no Cineteatro, o presidente da câmara, Filipe Santana Dias (PSD), destacou o orgulho na história local e o compromisso com o futuro.

O autarca começou por deixar um tributo aos que “ergueram este concelho com as mãos, mas sobretudo com o coração”. Enalteceu o momento de transformação vivido, com investimento estruturante e foco na qualidade de vida, lembrando que “o progresso não se mede apenas em obras, mas em oportunidades e felicidade”. Reforçou ainda a responsabilidade do novo mandato, garantindo que a missão continuará a ser servir Rio Maior “com empenho, entrega e paixão”. Dirigindo-se aos homenageados, Filipe santana Dias destacou-lhes a dedicação à comunidade e a grandeza do exemplo deixado, dirigindo-se em especial ao comandante dos bombeiros Paulo Cardoso, ao invocar a cumplicidade de anos e o impacto do seu trabalho, afirmando com emoção que “Rio Maior jamais te poderá ser justo”.

Na ausência de Isaura Morais, o presidente em exercício da assembleia municipal, Carlos Neto, reforçou as palavras do presidente lançando um olhar para o futuro e projectando um concelho a vinte anos mais sustentável, inovador, inclusivo e humano. Num discurso em tom visionário, imaginou uma terra onde tradição e tecnologia convivem, com salinas e minas valorizadas, juventude com oportunidades e uma comunidade que não perde a sua identidade. Dirigindo-se directamente a Filipe Santana Dias, deixou um desafio: “que tenhas a ousadia de lançar as bases para o Rio Maior do futuro”.

Um dia de homenagens sentidas

O programa de comemorações contou com múltiplas actividades durante vários dias, sendo um dos destaques da sessão solene a entrega das medalhas de mérito. A Medalha de Ouro foi entregue ao comandante Paulo Cardoso, pelos quase 40 anos dedicados aos Bombeiros de Rio Maior e ao serviço da comunidade, numa distinção que emocionou todos os presentes.

A Medalha de Prata distinguiu o subchefe António Bugalho, por mais de quatro décadas de entrega ao socorro público, estando desde 1991 nos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, onde foi integrado no quadro de honra este ano, aos 65 anos; a professora Bernadette Maurício, figura incontornável da educação e da cultura no concelho, particularmente na Escola Secundária de Rio Maior e na Universidade Sénior; a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que comemora 50 anos em Novembro e que foi reconhecida pela sua ligação histórica a Rio Maior e defesa do sector agrícola; o agricultor Joaquim da Nazaré Gomes, numa homenagem ao seu papel determinante na luta e representação dos agricultores e a título póstumo; e o engenheiro agrónomo José Luís Barroso, cuja carreira aliou conhecimento técnico, ensino e serviço público, ao ser dirigente em múltiplas estruturas agrícolas e vereador da Câmara de Rio Maior. Morreu a 30 de Agosto deste ano, tendo a sua família recebido a medalha em sua honra.

Foram ainda homenageados trabalhadores do município que se aposentaram em 2024 ou completaram 30 anos de serviço público, num reconhecimento ao contributo diário para o funcionamento da autarquia.