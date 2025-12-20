uma parceria com o Jornal Expresso
20/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Machetes | 20-12-2025 07:00

Museu de Abril obriga à deslocalização da Startup da Nersant em Santarém

O Centro de Inovação Empresarial de Santarém, incubadora de empresas da Nersant instalada há uma década na antiga Escola Prática de Cavalaria, vai ter de mudar de casa. A Câmara de Santarém pretende instalar o Museu de Abril e dos Valores Universais no espaço onde funciona desde 2016 a Startup de Santarém.

A Câmara de Santarém mudou de ideias e o Museu de Abril e dos Valores Universais (MAVU) a instalar na cidade vai ocupar a ala principal da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), o que vai obrigar à deslocalização do CIES – Centro de Inovação Empresarial de Santarém/Startup de Santarém, da Nersant, que aí funciona desde Março de 2016.
Até há pouco tempo, a intenção do município era construir um edifício de raiz numa das paradas da ex-EPC para instalar o MAVU, tendo sido encomendado um projecto para o efeito. Mas o novo presidente da cãmara, João Leite (PSD), entende que faz mais sentido instalar o museu num local com grande simbolismo, a ala principal da ex-EPC, com entrada pela antiga porta de armas do quartel onde serviu o capitão Salgueiro Maia.
O presidente da Câmara de Santarém disse a O MIRANTE que a Nersant – Associção Empresarial da Região de Santarém, foi informada das novas intenções do município em relação ao MAVU, acrescentando que estão a ser avaliadas duas hipóteses de localização para o CIES. “O projecto do MAVU não será implementado enquanto não for encontrado um espaço alternativo” para a Nersant, garantiu.
Quanto à mudança de estratégia em relação ao museu, o autarca diz que mereceu concordância por parte das pessoas que constituem a comissão que tem acompanhado o processo. Acrescentou que existem conversações com a equipa projectista no sentido de proceder às alterações necessárias ao projecto, dado o novo cenário. João Leite confessa que sempre achou o novo local como espaço ideal para implantar o MAVU, referindo que há que manter aquele espaço aberto e qualificado. Defende também que será uma obra seguramente menos dispendiosa e menos morosa do que a edificação de um edifício de raiz, com pisos no subsolo que obrigariam a trabalhos arqueológicos por vezes muito demorados.
A estátua de Salgueiro Maia vai também ser transferida para a entrada do futuro museu, mantendo-se o veículo militar no Jardim dos Cravos, como homenagem à coluna militar da EPC que foi determinante para a queda do antigo regime.
