uma parceria com o Jornal Expresso
28/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Machetes | 28-03-2026

O empresário de Alpiarça que nunca desliga para manter a agricultura a funcionar

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

À frente da Nuno Ferreira Automatismos, o empresário Nuno Ferreira construiu uma empresa de referência na área dos sistemas de rega e bombagem, em que a resposta rápida e a proximidade ao agricultor são prioridades.

Com um percurso marcado pelo trabalho desde cedo e por uma forte ligação à área da eletricidade, Nuno Ferreira é hoje o dono de uma empresa que cresceu estavelmente e se afirma no sector dos automatismos agrícolas. A partir de Alpiarça, lidera uma equipa de 15 trabalhadores que prestam apoio a agricultores de norte a sul do país e até no estrangeiro, mantendo uma filosofia assente na humildade, no conhecimento técnico e no profissionalismo.
Entre a pressão diária, a responsabilidade de garantir trabalho a várias famílias e a exigência de um sector onde a rapidez pode fazer toda a diferença, continua a privilegiar o contacto directo com os clientes e o compromisso de encontrar soluções eficazes.

Rubrica Identidade Profissional para ler na edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região