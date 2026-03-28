O empresário de Alpiarça que nunca desliga para manter a agricultura a funcionar

À frente da Nuno Ferreira Automatismos, o empresário Nuno Ferreira construiu uma empresa de referência na área dos sistemas de rega e bombagem, em que a resposta rápida e a proximidade ao agricultor são prioridades.

Com um percurso marcado pelo trabalho desde cedo e por uma forte ligação à área da eletricidade, Nuno Ferreira é hoje o dono de uma empresa que cresceu estavelmente e se afirma no sector dos automatismos agrícolas. A partir de Alpiarça, lidera uma equipa de 15 trabalhadores que prestam apoio a agricultores de norte a sul do país e até no estrangeiro, mantendo uma filosofia assente na humildade, no conhecimento técnico e no profissionalismo.

Entre a pressão diária, a responsabilidade de garantir trabalho a várias famílias e a exigência de um sector onde a rapidez pode fazer toda a diferença, continua a privilegiar o contacto directo com os clientes e o compromisso de encontrar soluções eficazes.

Rubrica Identidade Profissional para ler na edição impressa de O MIRANTE

