Cães mais felizes e donos mais satisfeitos no Suky Dog

Definindo-se como amantes da natureza com muita energia positiva, apaixonadíssimos por cães e com uma enorme força de vontade de os ver felizes, Bruno Reis e Susana Reis criaram, já lá vão 11 anos, o Suky Dog - Campo de Treino Canino, em Sesmarias, no Cartaxo, por onde têm passado com excelentes resultados cães de todas as raças e de todas as idades.

O trabalho do treinador Bruno Reis é desenvolvido no Campo de Treino com auxílio da sua esposa, Susana Reis, mas também em casa dos clientes. Como imagem de marca têm a simpatia, o profissionalismo e um elevado sentido de responsabilidade.

Os serviços que o Suky Dog disponibiliza são: introdução ao cachorro; resolução de problemas comportamentais; sociabilização; obediência, caça e O.T.L (ocupação de tempos livres). As instalações têm cinco mil metros quadrados, dos quais o campo de treino ocupa três mil, e no espaço restante estão vários animais que são usados para sociabilização e outros trabalhos, (ex. crianças/adultos com necessidades especiais).

“Somos duas pessoas a concretizar todo este sonho e a fazê-lo funcionar. No meu caso, já conto com trinta anos de experiência e formação em quase todas as áreas ligadas aos canídeos, aqui damos o nosso melhor para vermos cães felizes e donos satisfeitos. Temos pessoas e associações que confiam em nós porque já sabem que fazemos tudo com muito respeito, carinho, amor e paciência”, explica Bruno Reis.

Os interessados podem contactar o Suky Dog para marcar uma aula de avaliação, destinada não só para avaliar o cão, mas também para sugestão do treino mais adequado. A Suky Dog convida todos os interessados a conhecer as suas instalações e assim revelar o sonho tornado realidade.