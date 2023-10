Câmara de Benavente abre vagas para 36 postos de trabalho

Município de Benavente está a contratar pessoal para várias áreas nomeadamente educação e higiene e segurança no trabalho.

A Câmara de Benavente vai reforçar o quadro de pessoal para fazer face às actuais necessidades técnicas e operacionais tendo sido colocadas 36 vagas a concurso. Vão ser abertas duas vagas de técnico superior na área de segurança e higiene no trabalho tendo em conta que o número de trabalhadores efectivos ao serviço da autarquia é superior a 400 trabalhadores, o que obriga a entidade empregadora a organizar os serviços.

Vai ser também criado um posto de trabalho no âmbito da carreira/categoria de técnico superior/jurista, a ocupar mediante contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, pelo período de um ano, renovável até duas vezes, por iguais períodos de tempo, até ao limite de três anos. Na área da educação vão ser criados 20 postos de trabalho no âmbito da carreira de assistente operacional/auxiliar de acção educativa e mais dez na carreira de assistente operacional/auxiliar de serviços gerais tendo em conta o aumento de alunos e, consequentemente, de mais salas de pré-escolar e mais turmas, em todos os níveis de ensino e, igualmente, um reforço dos recursos humanos afectos aos vários estabelecimentos, refeitórios e equipamentos escolares. São abertas também duas vagas para cantoneiro de limpeza e uma para canalizador.