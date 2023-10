Clínica Veterinária Vila Franca Vet disponibiliza planos de saúde

A Clínica Veterinária Vila Franca Vet disponibiliza um plano de saúde animal, o VitaPet, que permite o pagamento mensal dos cuidados de saúde básicos para os animais, repartindo os custos ao longo do ano.

A ideia dos planos de saúde, segundo a fundadora e Directora Técnica, Andreia Dias, foi permitir que os clientes da clínica conseguissem fazer a prevenção das doenças infecciosas comuns no nosso país de maneira mais suave para a carteira.

“O número de clientes que adere ao nosso plano de saúde animal VitaPet tem vindo a aumentar, porque é muito mais fácil para os clientes pagar os custos básicos das vacinas aos poucos e manter os seus animais protegidos durante o ano todo, especialmente nos cachorros e gatinhos, onde há um investimento maior no primeiro ano de vida, ou com vacinas mais caras como a da Leishmaniose”, refere.

E acrescenta outras vantagens. “Oferecemos uma consulta anual, descontos em todos os produtos e serviços na nossa clínica e damos acesso às campanhas de ecografia, ecocardiografia e cirurgia durante os eventos do centro de formação Unity”, refere. Para além do plano VitaPet, que é um plano vacinal, a Clínica Veterinária Vila Franca Vet tem também o plano VitaPet+, que inclui a desparasitação interna e externa.

Os planos de saúde estão apenas disponíveis para clientes da clínica, pois exigem a visita dos pacientes à clínica para as várias avaliações, que permitem a adaptação dos produtos ao longo do ano.

A Clínica Veterinária Vila Franca Vet foi fundada como Consultório Veterinário em Janeiro de 2023 pela médica veterinária Andreia Dias, tendo recebido a acreditação como clínica em Agosto de 2023.

Inicialmente o consultório funcionava aos sábados e domingos, mas o aumento da procura levou ao alargamento do horário de atendimento, que é agora entre sexta-feira e segunda-feira.

Não foi considerado um alargamento as restantes dias da semana porque a Vila Franca Vet partilha instalações com o centro global de formação prática veterinária Unity e houve o cuidado de evitar a confusão e o sentimento de clínica cheia, uma vez que estão no local vários médicos veterinários estrangeiros que se encontram em formação pós-graduada.

“Apesar de as instalações formativas estarem separadas da nossa área clínica, costumamos ter vários animais a visitar-nos e, principalmente para gatos, o barulho pode fazer com que a sua visita ao veterinário seja mais stressante do que precisa. Além do mais, tentamos reservar as semanas de formação para que os nossos clientes com planos de saúde possam usufruir das campanhas de ecografia, ecocardiografia ou cirurgia”, explica a Directora Técnica.

A Clínica Veterinária Vila Franca Vet situa-se na Rua José Falcão, nº 9 - 11, em Vila Franca de Xira. Está presente nas redes sociais e tem WhatsApp que pode ser usado para efectuar marcações.