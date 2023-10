Mação aprova medidas de apoio a famílias e empresas do concelho

O executivo municipal de Mação aprovou, na última reunião de câmara, que se realizou na terça-feira, 26 de Setembro, um conjunto de medidas fiscais de apoio a famílias e empresas do concelho. Algumas das propostas são fixar em 0,30% a taxa do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) para prédios urbanos e do CIMI (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis) para agregados familiares, dependendo do número de dependentes; fixar em 4% a participação no IRS a liquidar em 2024 e devolver o valor pago de IMI às associações culturais, desportivas e recreativas do concelho.

O presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, explica que o grande objectivo das propostas apresentadas é apoiar famílias, entidades e o desenvolvimento económico do concelho. O autarca justifica as medidas como uma prova da aposta feita pelo executivo em políticas “amigas das famílias e empresas de Mação”.