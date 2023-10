Salvaterra de Magos atribui verba mensal a estudantes do ensino superior

A Câmara de Salvaterra de Magos tem abertas candidaturas às bolsas de estudo para alunos residentes no concelho que pretendam iniciar ou prosseguir o ensino superior. Os objectivos são promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino, atribuindo apoios baseados em requisitos socioeconómicos; incentivar a formação ao longo da vida e contribuir para a formação de quadros técnicos superiores, estimulando o desenvolvimento social, económico e cultural local.

Segundo o regulamento, o montante a atribuir a cada bolsa de estudo corresponde a um valor mensal de 125 euros durante dez meses, definido caso a caso, tendo em consideração outras bolsas de estudo ou subsídios eventualmente atribuídos ao estudante, desde que o somatório não ultrapasse o salário mínimo nacional. No caso de estudantes que frequentam estabelecimentos de ensino localizados a menos de 30 quilómetros da sede do concelho, o valor da bolsa não pode ser superior a 50 por cento do valor total da bolsa. O ponto dois do documento refere que o município vai disponibilizar, pelo menos, uma dezena de bolsas.

Os interessados podem candidatar-se no site da câmara municipal até 31 de Outubro ou nos serviços de educação, no edifício da biblioteca municipal. Também podem entregar as candidaturas nas delegações da câmara em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge, e no edifício da Junta de Freguesia do Granho.