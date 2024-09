AIP desenvolve projecto para promover a internacionalização de 200 pequenas e médias empresas

A Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), em parceria com a APDE – Associação de Desenvolvimento Criativo, vai apoiar a internacionalização das empresas da região centro. Através do projecto “Centro Global – Conectar Mercados & Expandir Horizontes”, da autoria da AIP e da APDE (entidade que está na génese do Porto Digital Europa, em Aveiro), vão ser realizados, numa primeira fase, estudos dos mercados-alvo e do seu potencial para a internacionalização das Pequenas e Médias Empresas (PME) da região, visando obter uma análise detalhada e tendências dos mercados-alvo, bem como a identificação de oportunidades de mercado e recomendações de acesso.

No âmbito do Programa Operacional Regional Centro, a quem compete aprovar este projecto, serão realizadas múltiplas acções com vista ao aumento das exportações, ao fomento da internacionalização e à atracção do investimento estrangeiro. No seguimento dos estudos, será criada uma rede digital multissectorial, que envolverá 200 PME da região Centro, e que permitirá a conexão com parceiros internacionais e a demonstração dos seus produtos e/ou serviços num ambiente interactivo.

Numa fase posterior vão ser realizadas apresentações internacionais dos produtos e serviços das empresas, através da plataforma digital criada, junto de potenciais investidores e clientes nos diferentes mercados, de forma a encontrarem parceiros, ideias e trocarem experiências com as contrapartes internacionais.

O projecto prevê a organização de missões empresariais ao Brasil, Colômbia, Irlanda, Marrocos e República Checa, focadas em reuniões com contrapartes locais, previamente seleccionadas de acordo com os interesses das PME nacionais, para identificação de oportunidades de negócios e estabelecimento de contactos estratégicos com potenciais parceiros e clientes.

Está ainda nos objectivos deste projecto a participação das empresas portuguesas numa das maiores feiras multissectoriais de Marrocos e num certame especializado em equipamentos de catering, equipamentos de restauração e hotelaria, alimentos e bebidas, a realizar-se na República Checa. Serão ainda realizadas missões de prospecção, com visitas a feiras multissectoriais e importadores locais, nos mercados da Colômbia e da República Checa.

Este projecto, que tem como horizonte temporal de implementação o ano de 2026, contempla também a organização de uma missão empresarial inversa multissectorial trazendo potenciais clientes, investidores e parceiros internacionais para conhecerem de perto os produtos da região centro.