Vila Franca de Xira lamenta a morte de seis figuras da região

O executivo da Câmara de Vila Franca de Xira aprovou na sua última reunião seis votos de pesar pelo falecimento de cinco figuras da comunidade em Agosto e cumpriu por elas um minuto de silêncio.

O município evocou a memória de Emanuel Fernando Pereira, falecido a 14 de Agosto aos 56 anos, que integrava a divisão de contratação pública da Câmara de Alenquer, para onde se transferiu em mobilidade em Janeiro de 2021. Esteve na Câmara de VFX durante 27 anos e foi um dos fundadores da Sociedade Recreativa do Camarnal, onde era presidente da assembleia-geral. Foi também dirigente do Xira Clube e era vice-presidente do Centro Social do Pessoal do município de Alenquer.

O executivo lamentou também a morte de Carlos Alberto Antunes, falecido a 21 de Agosto aos 60 anos. Era canalizador do quadro dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de VFX desde 1982 e foi lembrado como um colega afável que deixa uma marca na vida de todos os trabalhadores dos SMAS.

Foi também aprovado um voto de pesar pela morte de Vanessa Barros de Burgo, falecida a 24 Agosto com 41 anos. Era trabalhadora do quadro da câmara e auxiliar de acção educativa no Agrupamento de Escolas do Forte da Casa. Residente no Sobralinho, foi uma cidadã que desde cedo se envolveu no movimento associativo, nomeadamente na UDCAS, sendo lembrado o seu sorriso franco, disponibilidade e simpatia.

O executivo também evocou a partida de Júlio Gonçalves, de 85 anos, que era membro da direcção da associação dos artistas plásticos do concelho de Vila Franca de Xira. Entre os votos de pesar esteve também o lamento pelo falecimento do presidente da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Forte da Casa, Armando Pascoal, bem como do presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino.