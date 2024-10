Ceyceyra Amaldiçoada vai comemorar o Halloween em Tomar

A localidade de Asseiceira, concelho de Tomar, vai assinalar o Halloween no dia 31 de Outubro com a realização do evento “Ceyceyra Amaldiçoada”. O evento, que tem como tema “O Regresso das Bruxas e o Enterro do Enfeitiçado”, promete uma noite de diversão e mistério, sendo que a entrada é livre.



O programa começa às 20h00 com a Abertura do Comes e Bebes, segue-se o Cortejo do Terror, Recriação de rua com o Teatro da Meia Via e Baile com Élsio Nunes. A terminar a noite vai haver um Concurso de Mascarados. Qualquer pessoa pode participar no Cortejo do Terror, bastando aparecer com um disfarce de Halloween. A organização do evento está a cargo da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Asseiceira.